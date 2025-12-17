Сафонов выиграл 6-й трофей в карьере — все с «ПСЖ»

Российский футболист стал победителем Межконтинентального кубка в составе парижского клуба. В финале турнира «ПСЖ» победил «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти.
Ранее Сафонов выиграл с «ПСЖ» чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. До этого титулов у него не было.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше