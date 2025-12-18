«Что за вечер?❤️». Сафонов выложил фото с Межконтинентальным кубком и наградой игроку матча в финале, а также с вратарями «ПСЖ» — Шевалье и Марином

В своем телеграм-канале россиянин выложил две фотографии. На первой он позирует с трофеем и наградой лучшему игроку матча, на второй — Сафонов в компании других вратарей «ПСЖ» Люки Шевалье и Ренато Марина, а также членов тренерского штаба.
«Что за вечер?❤️», — подписал публикацию Сафонов.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше