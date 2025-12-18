Ричмонд
Энрике о том, станет ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ» после игры с «Фламенго»: «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не ответил на вопрос о том, станет ли Матвей Сафонов основным вратарем команды после финала Межконтинентальный кубка.

Источник: Спортс"

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сйэва в серии пенальти.

— Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь отбивал четыре пенальти подряд?

— Нет, я впервые вижу, чтобы вратарь отбил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, и этот мы заслужили.

— Место Сафонова в стартовом составе и его выдающаяся игра способствуют росту конкуренции? Вы можете сменить основного вратаря?

— Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время отпраздновать этот трофей, поздравить всех — и тех, кто играл, и тех, кто не играл, — и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но прямо сейчас нам просто нужно наслаждаться этим моментом, — сказал Энрике.

Сафонов сыграл в стартовом составе «ПСЖ» 4 раза подряд.

