Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сйэва в серии пенальти.
— Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь отбивал четыре пенальти подряд?
— Нет, я впервые вижу, чтобы вратарь отбил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, и этот мы заслужили.
— Место Сафонова в стартовом составе и его выдающаяся игра способствуют росту конкуренции? Вы можете сменить основного вратаря?
— Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время отпраздновать этот трофей, поздравить всех — и тех, кто играл, и тех, кто не играл, — и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но прямо сейчас нам просто нужно наслаждаться этим моментом, — сказал Энрике.
Сафонов сыграл в стартовом составе «ПСЖ» 4 раза подряд.