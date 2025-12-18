Ричмонд
«ПСЖ» выиграл 57-й трофей в своей истории — Межконтинентальный кубок. 39 завоеваны после покупки клуба катарцами в 2011-м. У парижан 50 побед в 2025-м — клубный рекорд

«ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, обыграв в финале турнира «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Источник: Спортс"

Этот трофей — 57-й по счету для парижского клуба, причем 39 из них завоеваны с момента приобретения клуба инвесторами из Катара в 2011 году.

В 2025-м «ПСЖ» установил клубный рекорд, выиграв 50 матчей за год.