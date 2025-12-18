«В Париже родился новый любимец»: мировые СМИ сходят с ума от Сафонова

«Неожиданно заняв в четвертый раз подряд место Шевалье, только что оправившегося от травмы, Матвей Сафонов провел вечер, который может изменить его парижскую историю. Не проявляя себя на протяжении долгого времени, Сафонов сыграл решающую роль. Во время серии пенальти Сафонов перешел в другое измерение. В давящей тишине россиянин отразил четыре из пяти ударов бразильцев. После финального свистка все игроки и штаб “ПСЖ” подбежали к вратарю и подняли его на руки перед трибуной, где тысячи парижских болельщиков скандировали его имя. В Париже, возможно, родился новый любимец», — говорится в материале.