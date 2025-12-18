Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.96
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.81
П2
12.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.56
П2
3.08

«В Париже родился новый любимец»: мировые СМИ сходят с ума от Сафонова

Зарубежные СМИ выразили восхищение Сафоновым после победной серии пенальти.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ведущие европейские спортивные издания восхитились игрой российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка по футболу, назвав его «героем вечера».

В среду в Эр-Райяне (Катар) «ПСЖ» в серии пенальти обыграл бразильский «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка — 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.

Французское издание Foot Mercato опубликовало материал под названием «Героический вечер нового любимца Парижа Матвея Сафонова», в котором отметило, что именно игра россиянина принесла победу парижанам в матче, который складывался не самым лучшим образом.

«Неожиданно заняв в четвертый раз подряд место Шевалье, только что оправившегося от травмы, Матвей Сафонов провел вечер, который может изменить его парижскую историю. Не проявляя себя на протяжении долгого времени, Сафонов сыграл решающую роль. Во время серии пенальти Сафонов перешел в другое измерение. В давящей тишине россиянин отразил четыре из пяти ударов бразильцев. После финального свистка все игроки и штаб “ПСЖ” подбежали к вратарю и подняли его на руки перед трибуной, где тысячи парижских болельщиков скандировали его имя. В Париже, возможно, родился новый любимец», — говорится в материале.

«Героем серии пенальти стал российский голкипер Сафонов, неожиданно отразивший четыре удара игроков “Фламенго”. Никто не смог предотвратить серию пенальти, где царствовал Сафонов, которого Луис Энрике предпочел в качестве основного вратаря вместо Шевалье», — говорится в материале испанского издания Mundo Deportivo с заголовком «Луис Энрике и “ПСЖ” завоевали шестой трофей в серии пенальти с Сафоновым в роли героя».

«Шестой титул в сезоне — “ПСЖ” обязан своему вратарю. Не Шевалье, который пришел на место Доннаруммы, а Сафонову: в последние недели он вытеснил француза и превратился в героя, отразив четыре пенальти подряд», — отмечается в материале итальянской газеты Gazzetta dello Sport «Героический Сафонов! Четыре пенальти!».

Сафонову 26 лет. Он перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Межконтинентальный кубок стал для россиянина шестым трофеем в качестве футболиста парижан. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше