Мбаппе остался один гол до великого рекорда Роналду, «Ман Сити» — в полуфинале Кубка лиги

Англия: крутая развязка в Ньюкасле
Кубок английской лиги. ¼ финала
Манчестер Сити — Брентфорд 2:0
Голы: 1:0 Шерки, 32; 2:0 Савио, 67.
Проходивший под проливным дождем четвертьфинальный матч Кубка лиги в Манчестере украсил эффектный гол Шерки. Он поймал выбитый из штрафной мяч, убрал на замахе защитника и неотразимо выстрелил в угол. Сейчас трудно поверить, что набравший отличную форму француз многим казался тем, кто со своим стремлением к творческой свободе с примесью анархии не впишется в систему Хосепа Гвардиолы. Пеп должен сказать спасибо нынешнему главному тренеру сенсационно лидирующего во Франции «Ланса» Пьеру Сажу, который еще в «Лионе» много работал с Шерки, чтобы сделать его более командным футболистом. Что из этого вышло, показывает статистика в играх на «Этихад». При девяти выходах на поле у него 2 гола и 5 результативных передач. А во втором тайме личный показатель улучшил другой летний новичок «Манчестер Сити» Рейндерс. Голландец стал соавтором гола Савиньо, чей удар обрел непредсказуемую траекторию благодаря рикошету.
Ньюкасл Юнайтед — Фулхэм 2:1
Голы: 1:0 Висса, 10, 1:1 Лукич, 16; 2:1 Майли, 90+2.
Летом «Ньюкасл» заплатил за трансфер Висса 50 миллионов фунтов, однако новичок получил травму и пропустил два десятка матчей. После выздоровления у него набралось три выхода на замену суммарно на 34 минуты, и вот настал момент долгожданной премьеры в старте. «Сент-Джеймс Парк» смог быстро оценить, за кого готовы платить огромные деньги в 29 лет. Первый гол Висса за «сорок» — чистое голевое чутье, так как он оказался в той точке, куда отскочил мяч после флангового прострела.
Правда, «Фулхэм» быстро отыгрался, а матч уверенно катился к серии пенальти. Однако на концовку Эдди Хау выпустил группу лидеров, и это позволило избежать послематчевой лотереи. Для начала стремившийся реабилитироваться за автогол в дерби с «Сандерлендом» Вольтемаде зацепился за мяч в штрафной, но созданный немцем момент для Майли закончился крутым сейвом Лекома. Впрочем, вратарь лишь отсрочил неизбежное, так как заработанный главным талантом «Ньюкасла» корнер завершился его же неотразимым ударом головой.
Испания: кошмар «Вильярреала» и нервотрепки для мадридцев
Кубок Испании, 1/16 финала
Атлетико Балеарес — Атлетико 2:3
В предыдущем раунде Кубка Испании «Балеарес» прилично пошумел, выбив из турнира проводящий отличный сезон «Эспаньол» (1:0). Однако «Атлетико» учел опыт предшественника и к середине первого тайма забил два гола с интервалом в четыре минуты. Галлахер в концовке стремительной комбинации выкатил мяч вышедшему на поле с капитанской повязкой Гризманну, а Распадори неотразимо пробил головой с подачи Молины. Местные болельщики на крошечном стадионе получили свою порцию футбольного счастья, когда хозяева сократили отставание после стандарта и потом заработали пенальти на 90-й минуте. Однако к тому времени команда Диего Симеоне создала себе подушку безопасности в виде третьего гола. «Матрасники» здорово сработали в прессинге на фланге, и Гризманн расстрелял ворота после кросса Галана. Но нервы фавориту потрепали прилично. За десять минут до своего второго гола заслуживший аплодисменты «Балеарес» в первый раз получил право на 11-метровый, однако нарушивший правила в штрафной Муссо все починил, парировав удар Товара.
Расинг — Вильярреал 2:1
«Вильярреал» на выходных отдыхал, так как его гостевой матч с «Леванте» был отменен из-за того, что власти объявили красный уровень угрозы в связи с сильными дождями. Казалось бы, у «подводников» будет преимущество в свежести. Однако после катастрофы в ЛЧ, где за шесть туров удалось набрать всего одно очко, подопечные Марселино Тораля снова провалились. В Испании уже шутят, что в Ла лиге и в других турнирах в желтых футболках выходят две незнакомые друг с другом команды.
С другой стороны, «Вильярреал» стабилен в своих кубковых неудачах: за последние шесть розыгрышей он вылетал после встречи с представителем низшего дивизиона пять раз! Хотя лидирующий в Сегунде «Расинг» — все-таки особый случай. К тому же в среду прорвало форварда сантандерцев Арану, который результативно провел два предыдущих сезона (по 13 голов), но значительную часть нынешнего пропустил из-за травмы. В его активе значился лишь один кубковый мяч, а тут он выстрелил дуплетом, на что гости ответили лишь успехом Айосе Переса на последних минутах, и это никак не тянуло на гол престижа.
Талавера — Реал 2:3
«Барселона» накануне не могла забить в ворота «Гвадалахары» до 76-й минуты. А сутки спустя аутсайдер третьего дивизиона прилично упирался в противостоянии с «Реалом». Мадридцы с большой долей вероятности остались бы в первом тайме на голодном пайке. Однако попадание мяча в руку игрока хозяев принесло «Королевскому клубу» пенальти, который безупречно исполнил Мбаппе. И он же в добавленное арбитром время своим прострелом спровоцировал удвоивший перевес Мадрида автогол.
Появление Килиана в старте для многих оказалось большим сюрпризом. Но только не для тех, кто знает о погоне француза за клубным рекордом Криштиану Роналду, который в 2013 году забил 59 мячей. После успешного 11-метрового лицевой счет Мбаппе вырос до 57 результативных ударов, а по ходу второго тайма состоялось 58-е взятие ворот. Причем не в очевидной ситуации, когда выходивший один на один форвард не попал в створ, а после дальнего выстрела по центру и грубой ошибки вратаря.
Таким образом, у Мбаппе остался один шанс превзойти Криша — в субботу забить не менее двух мячей в ворота «Севильи».
Шутка, конечно, но можно было бы получить в свое распоряжение еще тридцать кубковых минут, так как «Талавера» билась, как в главном матче жизни. Хозяева дважды сокращали отставание до минимума, однако овертайм за мгновения до финального свистка отменил Лунин. Голкипер мадридцев сберег нервные клетки Хаби Алонсо, в броске вытянув мяч из угла.
Статистика дня
1-й за 20 лет командой Ла Лиги, которая не реализовала ни одного удара в серии пенальти в Кубке Испании, стала «Сельта». А победивший галисийцев «Альбасете» выбил из турнира представителя высшего дивизиона впервые с 2011 года.
1-м в истории вратарем, который парировал четыре пенальти в Межконтинентальном кубке, стал голкипер «ПСЖ» Сафонов.
3-й после «Барселоны» и «Баварии» европейской командой, которая выиграла за сезон шесть трофеев, стал «ПСЖ».
4 из четырех серий пенальти выиграл «ПСЖ» под началом Луиса Энрике.
7 поражений в последних девяти матчах потерпел «Фейеноорд». В четверг команда Робина ван Перси выбыла из Кубка Нидерландов, уступив дома «Херенвену» (2:3).
28 мячей забил в Кубке Испании нападающий «Атлетико» Гризманн. В XXI веке по данному показателю француз уступает только отличившемуся 56 раз Месси. Правда, Антуан провел 56 матчей, тогда как Лионель — 80.
Автор: Андрей Кузичев