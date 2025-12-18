Мбаппе остался один гол до великого рекорда Роналду, «Ман Сити» — в полуфинале Кубка лиги

В предыдущем раунде Кубка Испании «Балеарес» прилично пошумел, выбив из турнира проводящий отличный сезон «Эспаньол» (1:0). Однако «Атлетико» учел опыт предшественника и к середине первого тайма забил два гола с интервалом в четыре минуты. Галлахер в концовке стремительной комбинации выкатил мяч вышедшему на поле с капитанской повязкой Гризманну, а Распадори неотразимо пробил головой с подачи Молины. Местные болельщики на крошечном стадионе получили свою порцию футбольного счастья, когда хозяева сократили отставание после стандарта и потом заработали пенальти на 90-й минуте. Однако к тому времени команда Диего Симеоне создала себе подушку безопасности в виде третьего гола. «Матрасники» здорово сработали в прессинге на фланге, и Гризманн расстрелял ворота после кросса Галана. Но нервы фавориту потрепали прилично. За десять минут до своего второго гола заслуживший аплодисменты «Балеарес» в первый раз получил право на 11-метровый, однако нарушивший правила в штрафной Муссо все починил, парировав удар Товара.