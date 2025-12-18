Ричмонд
Давиде Анчелотти покинул «Ботафого» — он был недоволен отставкой тренера по физподготовке. В клубе жаловались на высокую интенсивность тренировок

«Ботафого» сообщил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Давиде Анчелотти.

Источник: Спортс"

Команду покинули также представители его штаба — тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.

Как пишет Globo, сын Карло Анчелотти сообщил бразильскому клубу, что не продолжит работу из-за отставки Герры.

Давиде Анчелотти заявил, что останется в клубе только в том случае, если весь тренерский штаб сохранится, на что «Ботафого» не согласился.

Отмечается, что в прошедшем сезоне у футболистов «Ботафого» было множество мышечных травм. Источники отмечают жалобы на высокую интенсивность тренировок, которая порой не соответствовала плотному и насыщенному графику бразильского футбола.

Давиде Анчелотти тренировал «Ботафого» с июля 2025 года. Он провел 33 матча во главе команды: 15 побед, 10 ничьих и 8 поражений. Прошедший сезон клуб завершил на 6-м месте в чемпионате, набрав 63 очка в 38 матчах.