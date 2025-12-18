«Флуминенсе» и 41-летний Тиаго Силва расторгли контракт. Он провел 46 матчей в прошлом сезоне

Бразильский футболист представлял клуб с июля 2024 года.
В прошедшем сезоне Силва провел 46 матчей за команду во всех турнирах (25 — в чемпионате Бразилии), забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.
«Флуминенсе» и 41-летний центральный защитник Тиаго Силва расторгли контракт.
