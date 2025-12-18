Кафанов — о перформансе Сафонова: Теперь уже никто не скажет, что Матвею надо уходить из «ПСЖ»

«Наверное, надо меньше говорить об основном времени матча, а сразу сказать о серии пенальти, которую выиграл Матвей и вместе с ней финал Межконтинентального кубка. Эта серия пенальти — закономерный итог полуторагодового периода, который провел Матвей в парижском клубе. Теперь уже никто не скажет, что Матвей зря пошел в этот клуб, что ему надо уходить из “ПСЖ”. То, что я слышал последние месяцы от болельщиков и журналистов.



Видел ли я что-то подобное когда-то? Возможно, что-то подобное делал Франческо Тольдо. Разница в том, что Матвей сумел отразить подряд четыре пенальти из пяти, а Тольдо из семи, которые он отбивал в течение матча и в серии послематчевых пенальти во встрече чемпионата Европы-2000 с Нидерландами. Возможно, были еще какие-то случаи, но припомнить пока не могу», — сказал Кафанов «СЭ».