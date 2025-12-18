Мостовой о Сафонове: Игроки «Фламенго» пробили пенальти так, что даже беременная отобьет

«Работа вратаря в этом и заключается. Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем. Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке — сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте на секунду, если бы “ПСЖ” проиграл по пенальти — что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки “Фламенго” пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец», — сказал Мостовой «СЭ».