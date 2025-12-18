Суд отказал Промесу в досрочном освобождении

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.70
П2
8.20
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.48
П2
6.54
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.46
П2
7.09
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.75
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.91
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.87
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
9.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.30
П2
2.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.99
П2
2.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.65
П2
3.90

Суд отказал Промесу в досрочном освобождении

Суд Амстердама отклонил запрос Промеса о досрочном освобождении.

Источник: Спорт РИА Новости

ГААГА, 18 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос нидерландского футболиста Квинси Промеса о его досрочном освобождении, сообщила газета Telegraaf.

В ходе заседания суда в четверг был рассмотрен вопрос об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.

Судья объявил, что по-прежнему существуют «серьезные обстоятельства», чтобы оставить Промеса в тюрьме.

Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые. Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.

В конце июня бывший игрок «Спартака» был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.