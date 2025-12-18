Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.60
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.72
П2
6.92
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.79
П2
7.48
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.72
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.27
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.79
П2
3.26
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.85
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.65
П2
4.07

Джорджина о помолвочном кольце от Роналду: «Я была так потрясена огромным камнем, что не доставала его до следующего дня. У нас будет скромная свадьба»

Джорджина Родригес рассказала о предложении руки и сердца от Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

В августе девушка объявила о помолвке с 40-летним форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии, выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях». Сообщалось, что свадьба Роналду и Джорджины состоится на Мадейре летом после ЧМ-2026, церемония пройдет в соборе родного города Криштиану, банкет — в роскошном отеле.

— Это кольцо никого не оставило равнодушным…

— Оно великолепно. Это самое меньшее, что он мог мне предложить после десяти лет ожидания (смеется). Честно говоря, когда он сделал предложение, это было последнее, о чем я думала. Мне потребовалось много времени, чтобы осмыслить огромный камень, который он мне подарил. Я была так потрясена, что оставила его в своей комнате и не доставала на свет до следующего дня (смеется).

— По словам Криштиану, это будет камерное торжество. Мечтаешь ли ты о более масштабном формате?

— Нет. Скромная свадьба, на 100%, без сомнения, — сказала Джорджина Родригес.

Джорджина о Роналду: «Любовь становится все сильнее. Наши души говорили друг с другом еще до того, как взгляды встретились, связь выходила далеко за рамки физической».