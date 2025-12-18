Стена не подвинется: подвиги Сафонова в финале Межконтинентального кубка покорили мир

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов 17 декабря стал главным героем финала Межконтинентального кубка, в котором его команда вырвала победу у бразильского «Фламенго». Могучие сейвы россиянина в послематчевой серии пенальти вызвали бурную реакцию и восхищение футбольных болельщиков по всему миру. «Известия» рассказывают о том, какие рекорды переписал Сафонов и что сегодня пишут о нем в зарубежной прессе.
Рекордсмен
В финале Межконтинентального кубка Матвей Сафонов отразил четыре подряд послематчевых пенальти в исполнении футболистов «Фламенго» и стал первым в истории вратарем, выдавшим подобную серию на турнире, который проводится под эгидой ФИФА. Уникальность достижения российского голкипера именно в последовательности спасений. Так, например, на прошлогоднем Кубке африканских наций Ронуэн Уильямс из ЮАР тоже справился с четырьмя ударами футболистов сборной Кабо-Верде, но результативной оказалась попытка Ларуша Тейшейры, подошедшего к 11-метровой отметке четвертым.
Примечательно, что перед серией пенальти Сафонов воспользовался шпаргалкой, где были записаны любимые манеры исполнения футболистов «Фламенго». После матча главный тренер бразильцев Фелипе Луис заявил, что у него было ощущение, будто Сафонов смотрел предматчевую тренировку его команды.
В финалах крупных клубных турниров тоже фиксировались случаи вратарского героизма. По четыре 11-метровых за серию до воспитанника «Краснодара» отражали Хельмут Дукадам из «Стяуа» в Кубке чемпионов и Рене Игита из «Атлетико Насьональ» в Кубке Либертадорес. И если одиозный колумбиец в 1989 году позволил соперникам из парагвайской «Олимпии» забить четыре гола, то румын в 1986-м унизил атаку «Барселоны», справившись с каждым из ударов. Кстати, до 17 декабря 2025-го рекордом финалов Межконтинентального кубка был результат уругвайца Хорхе Сере, три спасения которого принесли «Насьоналю» победу над ПСВ — в 1988 году.
Если понаблюдать за карьерой Сафонова, то можно заметить последовательное движение к статусу мастера по отражению пенальти. В первых двух сериях Матвей проиграл, пропустив все удары соперников (кстати, затерявшийся ныне на просторах низших испанских лиг воспитанник «Реала» Моха Рамос отразил все три выстрела юных «быков» — Игнатьева, Григоряна и Сулейманова), затем обыграл «Ростов» в Кубке благодаря промаху Данилы Прохина, а дальше начались решающие спасения. Против «Крыльев Советов» случился один сейв, против «Акрона» и «Ланса» — по два, против «Фламенго» — невероятные четыре. Улучшить это достижение почти нереально, а вот продлить серию послематчевых побед — вполне посильно.
Важно отметить, что Сафонов, до переезда в Париж не выигравший ни одного трофея, продолжил пополнять свою коллекцию наград в составе ПСЖ. В среду российский вратарь завоевал уже шестой титул. Ранее на национальном уровне он взял чемпионат, Кубок и Суперкубок, а на международном — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Голкипер сборной России вышел на первое место по числу международных клубных трофеев, завоеванных в составе зарубежных клубов, оставив за спиной Дмитрия Аленичева и Дениса Черышева.
Русские берут!
Невероятную игру российского вратаря отметили зарубежные СМИ разных стран. Французское издание L'Equipe сообщило, что россиянин вошел в историю: четырех сейвов подряд в сериях пенальти в клубных турнирах ФИФА раньше не фиксировалось.
«Мало задействованный по ходу матча и застигнутый врасплох при исполнении пенальти Жоржиньо российский вратарь был великолепен в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Пропустив первый удар Николаса Де Ла Круса, он затем совершил четыре сейва подряд — отразил попытки Сауля Ньигеса, Педро, Лео Перейры и Лео Араужо. После последнего спасения, означавшего конец матча, его торжественно пронесли на руках партнеры по команде. Россиянин вошел в историю. На фоне этого подвига всё остальное уже не имеет большого значения», — говорится в материале издания.
Немецкий Bild посвятил отдельный материал геройству вратаря.
«Ничего страшного, что футболист мирового класса Дембеле пробил пенальти выше ворот, а талантливый Баркола также промахнулся, ведь четыре пенальти были отражены. Сафонов обеспечил ПСЖ очередной титул. Вратарь стал героем, отразив четыре удара», — пишет издание.
Авторы портала Goal считают, что Матвей своими сейвами помог парижанам избежать серьезного конфуза.
«Запасной вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в решающий момент спас победителей Лиги чемпионов от позора в матче Межконтинентального кубка против “Фламенго”. Трудно не обратить внимание на Сафонова — героя серии пенальти. Российский вратарь отразил четыре из пяти ударов, помог команде завоевать трофей, а также уверенно действовал в основное время, совершив несколько сейвов», — отмечает Goal.
La Gazzetta dello Sport, посвятившая одну из своих полос матчу ПСЖ — «Фламенго», озаглавила материал так: «ПСЖ мирового уровня. Сафонов — король». Под заголовком фото одного из эпизодов, в котором наш голкипер отбивает пенальти. Подпись под фото красноречива — «Феномен».
Один из подзаголовков репортажа о матче — «Герой». В самом материале говорится, что в лице россиянина Матвея Сафонова ПСЖ получил нового героя, а сам голкипер может теперь смело претендовать на постоянное место в стартовом составе парижан.
Не остался в стороне сам Джанлуиджи Буффон: «Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — заявил итальянец Sport24.
Само собой, геройство Сафонова стало спортивной темой номер один в России.
«Это уникальное достижение. Тем более на турнире такого уровня. У него такой характер — ставит цель и ее добивается. Было мнение, что ему лучше идти в другие команды для игрового времени. Когда у меня спрашивали про это, я всегда говорил, что Матвею виднее, он находится внутри. Но очевидно, что Матвей выбрал правильный путь, в чем мы все убедились», — заявил в интервью СЭ первый тренер Матвея Алексей Чистяков.
Александр Мостовой отметил, что у футболистов «Фламенго» совсем не получались удары, но всё же похвалил Сафонова: «Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем. Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке — сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте на секунду, если бы ПСЖ проиграл по пенальти — что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки “Фламенго” пробили так, что даже беременная отобьет, но это неважно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец».
«Был в дороге, не удалось посмотреть игру. Но столько пенальти каждый день никто не ловит. Тем более на таком уровне. Мои поздравления Матвею. Большое достижение. Дай бог, чтобы дальше так продолжал», — заявил Станислав Черчесов, доверившийся молодому Сафонову еще на Евро-2020.
А Юрий Семин считает, что теперь у Матвея отличные шансы стать первым номером ПСЖ: «Эмоции самые лучшие. Матвей Сафонов представляет “Краснодар”, нашу лигу, в которой играл, и сборную России. Нужно отметить и тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, который долгое время с ним работал и продолжает работать. И сам Матвей — молодец. Что ему только не советовали — уходить, менять команду. А он дождался своего шанса. И не просто ждал, а усердно работал. Это выдающийся успех! У Матвея большие шансы продолжать играть в стартовом составе великого клуба, как ПСЖ. Очень рады за Сафонова».
Следующий матч команда россиянина сыграет 20 декабря — в 1/32 финала Кубка Франции ее примет «Фонтене».