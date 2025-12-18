Стена не подвинется: подвиги Сафонова в финале Межконтинентального кубка покорили мир

Александр Мостовой отметил, что у футболистов «Фламенго» совсем не получались удары, но всё же похвалил Сафонова: «Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем. Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке — сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте на секунду, если бы ПСЖ проиграл по пенальти — что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки “Фламенго” пробили так, что даже беременная отобьет, но это неважно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец».