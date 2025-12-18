Сборная Марокко выиграла Кубок арабских наций во 2-й раз в истории, победив Иорданию в дополнительное время. Матч за 3-е место прервали из-за ливня и доигрывать не будут

Команда Валида Реграги в финале одолела команду Иордании. Она повела на 4-й минуте благодаря удару Уссамы Таннане со своей половины, затем дважды пропустила и проигрывала до 88-й минуты, на которой форвард Абдерразак Амдалла сумел сравнять счет. В дополнительное время он же забил решающий мяч — 3:2.