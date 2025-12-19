Ричмонд
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций. «Ракув», АЕК Николича, «Райо Вальекано» и «Шахтер» — в топ-8, «Кристал Пэлас» и «Фиорентина» — в&n

«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций.

Французский клуб занял первую строчку в таблице по итогам шести туров. Он набрал 16 очков.

В первую восьмерку также попали «Ракув», АЕК из Афин, «Спарта» Прага, «Райо Вальекано», «Шахтер», «Майнц» и АЕК из Ларнаки. Они напрямую вышли в ⅛ финала.

Места с 9-го по 24-е, дающие путевку в стыковые матчи, заняли «Лозанна», «Кристал Пэлас», «Лех», «Самсунспор», «Целе», АЗ, «Фиорентина», «Риека», «Ягеллония», «Омония», «Ноа», «Дрита», КуПС, «Шкендия-79», «Зриньски» и «Сигма» Оломоуц.

Вылетели из еврокубков «Университатя Крайова», «Линкольн», «Динамо» Киев, «Легия», «Слован» Братислава, «Брейдаблик», «Шэмрок Роверс», «Хэкен», «Хамрун Спартанс», «Шелбурн», «Абердин» и «Рапид» Вена.

Таблица Лиги Конференций.