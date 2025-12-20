Ричмонд
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Боруссия М
0
П1
X
П2

Алонсо о работе в «Реале»: «Не мне себя оценивать. У нас близкие и доверительные отношения с руководством, требования максимальные, но дорога длинная»

Хаби Алонсо отказался давать оценку своей работе в «Реале».

"С самого начала и с первых разговоров у нас были близкие отношения с руководством, полные доверия, уважения и привязанности. Мы знаем, какой у нас проект и какие перед нами цели. Требования максимальные, но дорога длинная. Будут как хорошие моменты, так и не очень хорошие.

Нам предстоит последняя игра в этом году, благодаря которой этот год можно завершить на мажорной ноте и начать следующий с решимостью.

Первое, что нужно сделать, это победить, а затем — играть как можно лучше. Оценки будут в конце сезона, сейчас же его середина, слишком рано. К тому же не мне себя оценивать«, — сказал главный тренер “Реала”.