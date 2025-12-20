Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»

Переговоры о моем назначении шли негладко, я очень много думал, всячески отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля. Но мне повезло — мой находится на футбольной базе «Зенита». Я могу выйти и пообщаться с командой, с руководством. Но сейчас ребята в отпуске", — сказал Зырянов.