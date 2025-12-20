Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.64
П2
2.65
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.99
П2
3.41
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.78
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.81
П2
6.76
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.10
П2
5.30
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.57
П2
2.09
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.19
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Боруссия М
0
П1
X
П2

Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»

Константин Зырянов признался, что не сразу согласился стать председателем правления «Зенита».

«Я и футболист, и менеджер, и чиновник. Как ранее сказала председатель совета директоров “Зенита” Елена Илюхина, я — единоличный исполнительный орган ФК “Зенит”. На мне огромная ответственность по всем направлениям: операционная деятельность, спортивные результаты.

Переговоры о моем назначении шли негладко, я очень много думал, всячески отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля. Но мне повезло — мой находится на футбольной базе «Зенита». Я могу выйти и пообщаться с командой, с руководством. Но сейчас ребята в отпуске", — сказал Зырянов.