Любимчик Галицкого может перейти в европейский гранд, «Спартак» лишается своего лидера. Трансферные слухи дня

«Если будут предложения из России, мы их обсудим. Все зависит от того, какой клуб проявит к Георгию интерес. Ему нравится в Турции, “Антальяспор” — хорошая команда. Главное, что в него верят в клубе. Георгий является футболистом стартового состава. Если большой клуб из России предложит контракт Джикии, мы поговорим об этом варианте», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».