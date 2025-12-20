Любимчик Галицкого может перейти в европейский гранд, «Спартак» лишается своего лидера. Трансферные слухи дня

Что в России
Итальянские топ-клубы следят за Сперцяном
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в топовый европейский клуб.
— Есть ли предметный интерес к Сперцяну?
Ранее, по информации «Chase», «Интер» предметно изучал возможность трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Кроме того, сообщалось, что миланцы «уже начали движения по трансферу».
Бразильский гранд нацелился на хавбека «Спартака» Барко
Бразильский «Палмейрас» активно готовится к зимнему трансферному окну и, по данным BolaVip, одним из главных объектов интереса клуба стал полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко.
Согласно информации источника, бразильский клуб намерен серьезно усилить центр поля и видит в 26-летнем аргентинце идеального кандидата. Однако сделка может столкнуться с существенным финансовым препятствием. «Спартак» не намерен расставаться со своим лидером дешевле, чем за 17 миллионов евро — сумму, заметно превышающую текущую рыночную оценку игрока.
В нынешнем сезоне Барко провел 21 матч российской Премьер-Лиги, отдал 4 гола и 4 результативные передачи.
Параллельно с попыткой приобрести Барко, «Палмейрас» также рассматривает вариант усиления обороны. В списке интересов клуба фигурирует защитник петербургского «Зенита» Нино. 28-летний бразилец в текущем сезоне провел за сине-бело-голубых 17 матчей, отметившись одним голом и одной передачей. Рыночная стоимость Нино, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.
«Зениту» отказали в многомиллионной сделке
Петербургский «Зенит» сделал предложение по покупке крайнего нападающего бразильского «Васко да Гама» Райана. Об этом сообщил Caze TV Official, у которого более 322 тысяч подписчиков в социальной сети Х.
По данным источника, «Васко да Гама» отклонил оффер «Зенита» в размере 31 миллиона евро. Отмечается, что Райаном также интересуется немецкая «Бавария».
В нынешнем сезоне 19-летний Райан провел за «Васко да Гама» 56 матчей и забил 20 голов. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 25 миллионов евро.
Что в Европе
Джикия может вернуться в Россию
Владимир Кузьмичев, представитель центрального защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, заявил о готовности футболиста вернуться в РПЛ в ближайшее время при наличии предложения, удовлетворяющего требования игрока.
«Если будут предложения из России, мы их обсудим. Все зависит от того, какой клуб проявит к Георгию интерес. Ему нравится в Турции, “Антальяспор” — хорошая команда. Главное, что в него верят в клубе. Георгий является футболистом стартового состава. Если большой клуб из России предложит контракт Джикии, мы поговорим об этом варианте», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».
Джикия перешел в «Антальяспор» этим летом из «Химок» на правах свободного агента. В текущем сезоне 32-летний игрока провел за команду из команду из Антальи 13 матчей, забил 2 гола и заработал 3 желтые карточки.