ФИФА подтвердила, что Германии забил не Аршавин, а Кержаков. Окончательное решение за РФС (Иван Карпов)

Соответствующее письмо из ФИФА получил экс-форвард «Зенита», сообщает Иван Карпов. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Кержакова. Однако окончательное решение должен принять РФС.
Если исходить из решения ФИФА, Артем Дзюба больше не рекордсмен по голам за сборную. И у него, и у Кержакова по 31 мячу.
Кержаков догонит Дзюбу по голам в сборной, если этот перепишут с Аршавина — Германии-2005. Что за момент?
