Аршавин о том, что ФИФА переписала его гол Германии в 2005-м на Кержакова: «Считаю, что я забил. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих с Дзюбой»

«Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», — сказал Аршавин.
Если РФС согласится с выводами ФИФА, Артем Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной России по голам в ее составе. У Дзюбы и Кержакова станет по 31 мячу за национальную команду.
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше