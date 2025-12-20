Карпин о переписанном голе ФИФА: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где»

Ранее появилась информация, что ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.
«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где» — написал Карпин.
