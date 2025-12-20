Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.19
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.64
П2
2.70
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.99
П2
3.41
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.78
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.81
П2
6.76
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.10
П2
5.29
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.57
П2
2.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.41
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.96
П2
6.10
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.84
П2
2.09
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.09
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.20
П2
4.20
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.59
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.80
П2
13.00

Кержаков — Карпину: «Мне самому прекрасно удается за собой следить. Вызывайте на следующие сборы, если хотите в этом убедиться»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков обратился к тренеру Валерию Карпину, пошутив о готовности поехать на следующий сбор национальной команды.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

Главный тренер сборной России отреагировал на эту новость: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где».

«Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти 8 с половиной лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!» — сказал 43-летрний Кержаков.

