РФС о голе Кержакова Германии в 2005-м: «Вопрос находится в компетенции организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Чтобы объявить решение об авторе мяча, нужно вносить изменения в протокол»

"Рады за Александра, он продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА. И разъяснение получили. Поскольку матч был товарищеским, то этот вопрос находится в компетенции национальной федерации и организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Документальным верификатором матчевой статистики является протокол. Поэтому для того, чтобы объявить какое-то иное решение об авторе забитого мяча, нужно вносить изменения в него.