РФС о голе Кержакова Германии в 2005-м: «Вопрос находится в компетенции организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Чтобы объявить решение об авторе мяча, нужно вносить изменения в протокол»

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин высказался о споре вокруг автора гола сборной России в ворота Германии в товарищеском матче 2005 года.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

По словам Терешина, для того, чтобы гол Аршавина был переписан на Кержакова, необходимо дождаться внесения изменений в протокол Немецким футбольным союзом (DFB), организовывавшим товарищескую встречу в 2005 году.

"Рады за Александра, он продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА. И разъяснение получили. Поскольку матч был товарищеским, то этот вопрос находится в компетенции национальной федерации и организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Документальным верификатором матчевой статистики является протокол. Поэтому для того, чтобы объявить какое-то иное решение об авторе забитого мяча, нужно вносить изменения в него.

Какие могут быть дальнейшие действия РФС? Думаю, сегодня Немецкий футбольный союз ощутит популярность футбола в нашей стране, так как многие СМИ уже направили запросы в эту организацию. А говорить о каком-то следующем шаге преждевременно. История выходного предпраздничного дня. С хорошим настроением", — сказал Терешин.

