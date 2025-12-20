Нагучев о том, что первым вспомнил про гол Кержакова Германии: «Дзюба назвал меня человеком без чести — меня это разозлило. Никто не может безнаказанно так говорить про меня без оснований»

Когда я во время эфира не называл Дзюбу 30 минут, это была ответная реакция на его грубые слова про Михаила Моссаковского: хулиганство на хулиганство. К Артему у меня не было претензий, у нас когда-то были вполне профессиональные отношения, но в один момент все изменилось: он в интервью назвал меня человеком без чести и солгал, что я якобы в каком-то шоу сказал, что он избегал меня на сборах с «Акроном». Кто ему это донес, зачем, почему нельзя было самому проверить? Непонятно.