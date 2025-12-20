Ричмонд
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.25
П2
4.31
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.56
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
14.00
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

«Ливерпуль» выиграл три матча подряд впервые с сентября

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд.

Команда Арне Слота одолела «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ — 2:1. Ранее «красные» нанесли поражения «Брайтону» (2:0) и «Интеру» (1:0).

В последний раз мерсисайдцы побеждали трижды подряд в сентябре.

27 декабря «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном».