Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба… Он стал моим другом, хотел передать привет»

Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от гола в ворота «Севильи», который он отпраздновал прыжком в стиле Криштиану Роналду.

"Сегодня особенный день, у меня день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтал принять участие в профессиональном футбольном матче в день рождения, особенно в составе команды моей мечты. Целью было завершить год победой.

[Забить 59 голов за «Реал» за один год] это невероятно. В свой первый [полный] год повторить достижение Роналду, моего кумира, лучшего футболиста в истории «Реала»… Мое празднование посвящено ему. Я хотел передать ему привет, потому что он всегда был добр ко мне, помогал адаптироваться, и здорово, что теперь я помогаю «Реалу» побеждать. Сегодня я хотел разделить этот момент с ним.

У меня с ним очень хорошие отношения, он стал моим другом, и я желаю ему и всем болельщикам «Реала» счастливого Рождества и Нового года", — сказал форвард в эфире клубного канала.

Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год — по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й.