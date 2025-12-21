Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба… Он стал моим другом, хотел передать привет»

[Забить 59 голов за «Реал» за один год] это невероятно. В свой первый [полный] год повторить достижение Роналду, моего кумира, лучшего футболиста в истории «Реала»… Мое празднование посвящено ему. Я хотел передать ему привет, потому что он всегда был добр ко мне, помогал адаптироваться, и здорово, что теперь я помогаю «Реалу» побеждать. Сегодня я хотел разделить этот момент с ним.