Агуме о судействе после 0:2 от «Реала»: «Было много спорных эпизодов. Каждый год одна и та же история матчах с ними»

«Сегодня мы вышли играть в свою игру. Было много спорных эпизодов с судейством. Лучше мне промолчать, а то могу сказать лишнее… Вечно одна и та же история. Каждый год одно и то же в этих матчах [против “Мадрида”].
Есть вещи, которые нам неподвластны, которые мы пытаемся решить на поле. Есть решения, которые я не понимаю… Мы все видели. Я доволен партнерами и тем, что мы сделали. Мы заслужили большего", — сказал Люсьен Агуме.
Отметим, что на 86-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 89-й арбитр назначил еще один пенальти за фол на Джуде Беллингеме, но на 90-й судья изменил решение после ВАР.
Родриго должны были удалять после фола на Маркао из «Севильи», считает экс-судья Итурральде: «Игрок “Реала” втыкается в него шипами. Учитывая, что у него уже была желтая — это вторая».