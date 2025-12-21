Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Алонсо про 2:0 с «Севильей»: «Реал» играет не на своем уровне, и мы хотим это исправить. Благодаря последним победам начнем год с возможностью побороться за все трофеи"

Хаби Алонсо признал, что «Реал» играл против «Севильи» (2:0) не лучшим образом.

Источник: Спортс"

"У нас будет время поразмышлять на тему того, на каком мы сейчас этапе. Сегодня был матч, который мы обязаны были выигрывать, стараться набрать три очка. Знаем, что способны играть лучше, и мы хотим играть лучше. Мы набрали три очка и постараемся начать следующий год более удачно.

Я здесь не для того, чтобы давать оценки. Мы знаем, в какой мы ситуации, у нас есть определенные требования и элемент самокритики, которые позволят нам играть лучше. Мы знаем, что играем не на своем уровне, и хотим это исправить.

Вчера вы спрашивали, что будет важнее всего, и важнее всего было победить. Что-то пошло не так, как нам хотелось, в других аспектах мы были ближе к желаемому результату, но мы набрали три очка. Мы победили в последних матчах, и это позволяет нам начинать следующий год с возможностью побороться за все трофеи«, — заявил главный тренер “Реала”.