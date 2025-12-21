Круговой — болельщикам ЦСКА: «Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!»

"Спасибо, что поддерживаете нас до последней минуты каждого матча. Порой только благодаря вам мы переворачивали ход игры в концовке.
Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам армейцев в преддверии Нового года.
"Спасибо, что поддерживаете нас до последней минуты каждого матча. Порой только благодаря вам мы переворачивали ход игры в концовке.
Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!" — сказал Круговой.
После 18 туров ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место.