Круговой — болельщикам ЦСКА: «Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!»

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам армейцев в преддверии Нового года.

Источник: Спортс"

"Спасибо, что поддерживаете нас до последней минуты каждого матча. Порой только благодаря вам мы переворачивали ход игры в концовке.

Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!" — сказал Круговой.

После 18 туров ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место.