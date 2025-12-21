Ричмонд
Заур Тедеев: «Детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Ошибки на юношеском уровне могут иметь роковые последствия для становления игрока»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о проблемах детско-юношеского футбола.

Источник: Спортс"

"РФС создал Юношескую футбольную лигу, что помогает что-то менять. Но этого мало. Нужно воспитывать и образовывать тренеров, особенно детско-юношеских.

По моему мнению, детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Потому что ошибки тренера на детско-юношеском уровне могут иметь по-настоящему роковые последствия для становления футболиста. Результат любой ценой не всегда полезен для развития игрока.

Менталитет — ключевой фактор. Мы часто заставляем юных футболистов делать то, что нам, тренерам, кажется правильным, и это лишает их самостоятельности. А футбол — это вид спорта самостоятельных людей, и игрок должен учиться выбирать решения сам, не только сообразно тренерским установкам.

Наши ребята часто запрограммированы. И в «Ростове», и в «Акроне» я сталкивался с тем, что игрок спрашивает: «А сколько касаний мне нужно делать в такой-то ситуации?» Почему он эти вопросы задает? Потому что ему с детства в футбольных школах говорили: «Вот так — правильно! Вот так — неправильно!».

А раньше во дворе дети учились играть сами, и это формировало навыки самостоятельного мышления на поле. Сейчас их недостаточно, и это видно", — сказал Тедеев.