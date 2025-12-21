Заур Тедеев: «Детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Ошибки на юношеском уровне могут иметь роковые последствия для становления игрока»

Наши ребята часто запрограммированы. И в «Ростове», и в «Акроне» я сталкивался с тем, что игрок спрашивает: «А сколько касаний мне нужно делать в такой-то ситуации?» Почему он эти вопросы задает? Потому что ему с детства в футбольных школах говорили: «Вот так — правильно! Вот так — неправильно!».