Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Кальяри
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.23
П2
3.70
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.17
П2
1.69
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.16
П2
3.32
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.70
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.70
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.15
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2

«Ждем от Захаряна подвигов. Сафонов тоже ждал своего часа и дождался». Мор о хавбеке «Сосьедада»

Эдуард Мор оценил выступление Арсена Захаряна в текущем сезоне.

Источник: Спортс"

В субботу полузащитник «Сосьедада» вышел на замену на 70‑й минуте в матче Ла Лиги с «Леванте» (1:1). Всего в нынешнем чемпионате Испании россиянин провел 11 игр, не отметившись результативными действиями.

"Мы радуемся, что он получает игровые минуты. Однако большой вклад он не вносит пока. Но мы успокаиваем себя, что его время еще придет. Тот же Сафонов тоже ждал своего часа и дождался.

Он постоянно лечился, все время травмы были. Сейчас он более или менее стабильно выходит минут на 20. И пока ничем себя стабильно не проявляет. В общем, ждем от Захаряна подвигов«, — сказал бывший футболист “Спартака”.