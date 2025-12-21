Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Кальяри
:
Пиза
П1
2.20
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетико
П1
4.90
X
4.17
П2
1.69
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Торино
П1
2.40
X
3.16
П2
3.32
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Санкт-Паули
П1
2.00
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
П1
3.80
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
П1
2.17
X
3.70
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
П1
18.00
X
10.25
П2
1.14
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
П1
2.27
X
3.35
П2
3.46
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
П1
2.44
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

«Жирона» — «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Атлетико» сыграет в гостях с «Жироной» в 17-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Монтиливи».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги.

Статистика Ла Лиги.