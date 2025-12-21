Ричмонд
Сенников о переписанном ФИФА на Кержакова голе: «Александр тоже достоин быть лучшим бомбардиром»

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил решение ФИФА переписать гол Андрея Аршавина на Александра Кержакова в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

Источник: Спортс"

Таким образом, Артем Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную России. И у него, и у Кержакова по 31 мячу.

— Как относитесь к решению ФИФА о матче, который прошел 20 лет назад?

— Там видно, что мяч не пересек линию. Если бы в то время был ВАР, момент был бы пересмотрен. Скажем так, по совокупности действий, по инициативе — возможно, поэтому приняли решение переписать гол.

— Что скажете насчет позиции Аршавина. Андрей не согласился с решением ФИФА и заявил, что гол его?

— Аршавин и забил этот гол. Он все сделал для этого. А чисто технически видно, что мяч не пересек линию.

— А как вам позиция Кержакова? Он заявлял, что это ему не особо важно, а когда узнал о решении ФИФА, первым делом написал в РФС.

— Это его право. Я считаю, что Кержаков тоже достоин быть лучшим бомбардиром. Ничего страшного в этом нет, — сказал Сенников.

