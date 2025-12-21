Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Кальяри
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.23
П2
3.90
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.17
П2
1.69
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.16
П2
3.32
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.15
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2

Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»

Александр Кержаков выложил часть письма от ФИФА по поводу гола в матче с Германией в 2005-м.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

"По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025г. (в переводе на русский).

"Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит А. Кержакову.

В случае подобных запросов мы рекомендуем А. Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр", — написал Кержаков в телеграм-канале.

