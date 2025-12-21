Ричмонд
Губерниев о рекорде по голам за сборную: «Этот спор волнует человечество. Нужно поставить памятники Дзюбе, Кержакову и еще один, где они вырывают мячик друг у друга»

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично ответил на вопрос об определении рекордсмена по голам за сборную России.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

"Это сейчас самое главное! Этот спор волнует человечество — Дзюба или Кержаков.

Я думаю, что надо поставить три памятника: Дзюбе, Кержакову и еще один, где они будут друг у друга вырывать мячик. Поставить их надо в центре большой спортивной арены «Лужники», — сказал Губерниев.

Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
