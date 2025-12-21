Ричмонд
Аморим о Майну: «Роналду, Руни и Верон сидели на скамейке в “МЮ”, в 20 лет это не что-то плохое. Я просто хочу помочь команде победить, Кобби нужно бороться за свое место»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игровом времени Кобби Майну. В этом сезоне 20-летний хавбек еще ни разу не сыграл в АПЛ с первой минуты.

Источник: Спортс"

«Кобби нужно бороться за свое место. Я думаю, что сидеть на скамейке запасных “Манчестер Юнайтед” в 20 лет — это не что-то плохое.

Я помню, что Роналду сидел на скамейке, Руни иногда сидел на скамейке. [Хуан Себастьян] Верон не играл. Я помню всю историю «Манчестер Юнайтед». Так что давайте постараемся избегать глупостей и шума. Я просто хочу помочь команде победить, помочь Кобби стать лучше.

Я не пытаюсь сказать Кобби: «Ты здесь важный игрок, давай посадим тебя на скамейку запасных, чтобы ты что-то показал». Нет, нет. Я говорю прямо противоположное.

Я просто иногда не ставлю Кобби в стартовый состав, потому что понимаю, что это не тот игрок, который подходит для начала игры. Возможно, в следующем матче, в воскресенье, он выйдет в стартовом составе.

Если он будет играть хорошо, он покажет всем: «Этот парень не сможет выбить меня из команды», и я буду очень счастлив. Так что я не беспокоюсь.

Я не хочу никому ничего доказывать. Я просто говорю, что стараюсь выигрывать матчи и показывать игрокам, что если ты все делаешь правильно, ты будешь играть, независимо от того, кто ты", — заявил Аморим.