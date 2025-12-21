Агент Дзюбы о голе Кержакова с Германией: «Александр решил заняться хайпом, когда его не назначили в “Урал”. Пока это вбросы — призываю обнародовать бумаги ФИФА и понять позицию РФС»

Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие‑то PR‑истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться", — сказал Гольдман.