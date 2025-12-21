Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.55
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.60
П2
3.25
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.05
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.15
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Агент Дзюбы о голе Кержакова с Германией: «Александр решил заняться хайпом, когда его не назначили в “Урал”. Пока это вбросы — призываю обнародовать бумаги ФИФА и понять позицию РФС»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы заявил, что Александр Кержаков занимается хайпом.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

Сегодня Кержаков выложил часть письма от ФИФА по поводу гола в переводе на русский язык.

«Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера “Урала” и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом.

Плюс появились грамотные пиарщики и юристы, которые пытаются раздуть эту историю. Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы. Потому что пока это лишь вбросы и сообщения в Telegram‑каналах, подогреваемые самим Александром и его командой.

Видел пост — перевод какого‑то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, что среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие‑то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее — понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз.

Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие‑то PR‑истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться", — сказал Гольдман.