Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.28
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
5.70
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Президент «Амкала» Герман: «Мы звали Аршавина, чтобы Смолов не перебил его достижение по голам»

"Очень рад, что нам удалось так ярко выступить в Кубке России и показать действительно то, что от нас ждали: не просто результат, а яркий перформанс, шоу.

Источник: Спортс"

Больше всего, наверное, хотелось доиграть прикол с Федей Смоловым, которого пригласили «Броуки». Он пошел играть за них с целью перебить по голам Аршавина. И мы сильно звали Андрея Аршавина к себе, чтобы Смолов все-таки не перебил его достижение. Расстроило, что не получилось«, — сказал президент “Амкала”.

Напомним, Федор Смолов набрал 2+1 по гол+пас, выступая за «Броуков» в FONBET Кубке России и сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров. У обоих футболистов по 158 голов.

Смолов догнал Аршавина по голам, Ари забил со своей половины. Безумие в кубковой битве «Броуков»!