Президент «Амкала» Герман: «Мы звали Аршавина, чтобы Смолов не перебил его достижение по голам»

Больше всего, наверное, хотелось доиграть прикол с Федей Смоловым, которого пригласили «Броуки». Он пошел играть за них с целью перебить по голам Аршавина. И мы сильно звали Андрея Аршавина к себе, чтобы Смолов все-таки не перебил его достижение. Расстроило, что не получилось«, — сказал президент “Амкала”.
Напомним, Федор Смолов набрал 2+1 по гол+пас, выступая за «Броуков» в FONBET Кубке России и сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров. У обоих футболистов по 158 голов.
Смолов догнал Аршавина по голам, Ари забил со своей половины. Безумие в кубковой битве «Броуков»!