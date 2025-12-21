Лингард о Южной Корее: «В их культуре принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою еще не принесли. Я попробовал живого осьминога»

У меня накопилось несколько историй из походов в рестораны, и одну я хорошо помню, когда только приехал туда и пошел поесть с парой молодых игроков. В их культуре принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть первым. Их еда уже стояла на столе, а мою еще не принесли — и они не притрагивались к своей.