Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.28
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
5.70
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Лингард о Южной Корее: «В их культуре принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою еще не принесли. Я попробовал живого осьминога»

Экс-полузащитник «МЮ» Джесси Лингард, ныне выступающий за «Сеул», поделился историями из жизни в Южной Корее.

"Еда, конечно, здесь отличается, я попробовал живого осьминога. Он шевелился. Сначала было страшно, но в итоге все оказалось нормально.

У меня накопилось несколько историй из походов в рестораны, и одну я хорошо помню, когда только приехал туда и пошел поесть с парой молодых игроков. В их культуре принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть первым. Их еда уже стояла на столе, а мою еще не принесли — и они не притрагивались к своей.

Я говорил им: «Ешьте, моя сейчас будет». А они отвечали: «Нет, мы не можем». Я мог бы вообще не трогать свою еду, и тогда они тоже не смогли бы притронуться к своей. Для меня это стало настоящим шоком", — сказал Лингард.