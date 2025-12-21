Владимир Пономарев: «Дивеев “Зениту” пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне — зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя&r

Дивеев — коренной армеец, и сейчас он на своем месте. Понятно, что у него в игре много погрешностей и ему еще над многими компонентами нужно работать, чтобы прибавлять, но я не думаю, что он будет прогрессировать. Поэтому ЦСКА нужно довольствоваться тем, что имеет. А это неплохой защитник, который играет на четыре с минусом.