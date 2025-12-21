Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.35
П2
5.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
10.20
X
4.35
П2
1.40
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Владимир Пономарев: «Дивеев “Зениту” пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне — зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя&r

Владимир Пономарев не хотел бы видеть Лусиано Гонду в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— В СМИ пишут, что ЦСКА может обменять Дивеева на Лусиано из «Зенита». Как на это смотрите?

— Я не верю в такой обмен. С какого бодуна это делать? Я не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в «Зените». А питерцам, конечно, Дивеев пригодился бы: я там не вижу ни одного нормального центрального защитника.

Дивеев — коренной армеец, и сейчас он на своем месте. Понятно, что у него в игре много погрешностей и ему еще над многими компонентами нужно работать, чтобы прибавлять, но я не думаю, что он будет прогрессировать. Поэтому ЦСКА нужно довольствоваться тем, что имеет. А это неплохой защитник, который играет на четыре с минусом.

— Считаете, что Лусиано вообще не нужен в ЦСКА?

— Ни в коем случае.

— «Зенит» предлагает 10 млн евро за Дивеева. Такая цифра фигурирует в СМИ. Это хорошая цена?

— Наверное, цена хорошая, но мне не нравится, что мы все опять измеряем деньгами, а не людьми. Просто будет так, что ЦСКА получит эти деньги и дырку в обороне. Зачем? — сказал экс-защитник армейцев.