Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.35
П2
5.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.40
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, и как выходить из сложных ситуаций — он бывал в них много раз»

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс считает гением главного тренера команды Унаи Эмери.

Роджерс сделал дубль в сегодняшнем матче с «МЮ» (2:1) в АПЛ.

«Тренер — гений. Он точно знает, что делает, и понимает, как выходить из сложных ситуаций — он бывал в них много раз. Его энтузиазм и подход передаются нам, и благодаря этому у нас появляется вера в себя и особый драйв в игре. Именно этого он добивается, а мы стараемся все это впитывать — в итоге получается идеальное сочетание».

О своих голах.

«Мне нужно забивать по-разному. Я не хочу полагаться только на один тип завершения атак, потому что так будет получаться не всегда. Но такие голы, конечно, приятно забивать».

О сборной Англии.

«Я сосредотачиваюсь на себе и стараюсь становиться лучше. Найти свою форму, выходить на новый уровень в каждом матче, посмотрим, к чему это приведет. Вокруг очень много сильных игроков, и я просто пытаюсь конкурировать. Я выкладываюсь на максимум», — сказал Роджерс.