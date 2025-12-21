Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, и как выходить из сложных ситуаций — он бывал в них много раз»

«Тренер — гений. Он точно знает, что делает, и понимает, как выходить из сложных ситуаций — он бывал в них много раз. Его энтузиазм и подход передаются нам, и благодаря этому у нас появляется вера в себя и особый драйв в игре. Именно этого он добивается, а мы стараемся все это впитывать — в итоге получается идеальное сочетание».