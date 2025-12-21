Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. В первом тайме мы были недостаточно сосредоточены"

«В первом тайме он был не так хорош! Он забил хороший гол, но играл не лучшим образом. В перерыве я был недоволен, потому что я сам амбициозен. Я разделяю с игроками свои амбиции и свои требования. Конечно, игроки были хороши, но недостаточно сосредоточены. Мы не играли персонально и не вступали в единоборства, как планировали. Во втором тайме мы играли лучше. Сегодня нужно было играть вперед, потому что соперник хотел, чтобы мы пасовали назад, чтобы они могли давить на нас и создавать трудности», — сказал Эмери в интервью Sky Sports.