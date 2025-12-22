Батраков — лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян — 2-й, Кордоба — 3-й, Кисляк — 4-й, Головин — 7-й, Сафонов — 10-й

На награду могли претендовать все футболисты, выступавшие в Мир РПЛ 2025 году, независимо от гражданства, а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.
В голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики.
Батраков занял первое место в голосовании, набрав 243 балла.
Рейтинг лучших футболистов России в 2025 году:
1. Алексей Батраков («Локомотив») — 243 очка;
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 153 очка;
3. Джон Кордоба («Краснодар») — 145 баллов;
4. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 136 очков;
5. Максим Глушенков («Зенит») — 95 очков;
6. Мирлинд Даку («Рубин») — 28 очков;
7. Александр Головин («Монако») — 20 очков;
8. Диего Коста («Краснодар») — 20 очков;
9. Станислав Агкацев («Краснодар») — 19 очков.
9. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 12 очков.