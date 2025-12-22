Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
5
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
39.00
X
1.05
П2
12.25
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Батраков — лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян — 2-й, Кордоба — 3-й, Кисляк — 4-й, Головин — 7-й, Сафонов — 10-й

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года в России по версии «Спорт-Экспресса».

На награду могли претендовать все футболисты, выступавшие в Мир РПЛ 2025 году, независимо от гражданства, а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.

В голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики.

Батраков занял первое место в голосовании, набрав 243 балла.

Рейтинг лучших футболистов России в 2025 году:

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 243 очка;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 153 очка;

3. Джон Кордоба («Краснодар») — 145 баллов;

4. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 136 очков;

5. Максим Глушенков («Зенит») — 95 очков;

6. Мирлинд Даку («Рубин») — 28 очков;

7. Александр Головин («Монако») — 20 очков;

8. Диего Коста («Краснодар») — 20 очков;

9. Станислав Агкацев («Краснодар») — 19 очков.

9. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 12 очков.

