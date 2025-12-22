Ричмонд
Батраков о гонке в РПЛ: «Точно “Зенит” ослабел? Или остальные команды повысили класс? Почему мы отталкиваемся от “Зенита”? Думаю, зрителям интересно следить за таким чемпионатом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о борьбе за золото в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— «Локомотив» завершил год в тройке. Какой бы ты итог подвел для себя и команды?

— Неплохо, но можно лучше. Некоторые «свои» очки отдали. Если бы такого не произошло, то таблица выглядела бы совершенно иначе. Но что случилось, то случилось. Будем работать на сборах, чтобы в оставшейся части сезона показать себя лучше.

— Сейчас многие команды претендуют на первое место. Не кажется, что это случилось из-за того, что гегемон в лице «Зенита» стал слабее?

— А это точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили свой класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита», а не от других команд? Мне кажется, зрителям интересно следить за таким чемпионатом, в таблице высокая плотность. Весной, думаю, получится крутой отрезок.

— По твоим ощущениям, текущий «Локомотив» стал сильнее по сравнению с той командой, в которой ты дебютировал?

— На зимнюю паузу в прошлом году мы ушли на пятом месте, сейчас — на третьем. Значит, стали сильнее. Посмотрим, что будет весной.

— А в чем «Локомотив» стал сильнее?

— Мне кажется, это совокупность факторов. Пришла стабильность. Микроклимат в команде хороший, все в наших руках, — сказал Батраков.

