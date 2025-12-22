Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня “Интер”, “Атлетико” и “Ювентус” не дерьмо»

— Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко, — сказал Батраков.