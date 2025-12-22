Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов — Батракова, Талалаев — Даку, Челестини — Кисляка

Также в его пятерку вошли Алексей Батраков («Локомотив»), Педро («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Выбор тренера «Ахмата» Станислава Черчесова пал на Батракова, Кордобу, Глушенкова, Маркиньоса («Спартак») и Сперцяна.
Андрей Талалаев из «Балтики» поставил на первое место Мирлинда Даку («Рубин»), в топ-5 также вошли Сперцян, Кордоба, Александр Головин («Монако»), Мойзес (ЦСКА).
Тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал лучшим армейца Матвея Кисляка, в его пятерку также вошли Иван Обляков (ЦСКА), Батраков, Сперцян и Эсекиэль Барко («Спартак»).
Всего в голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Победителем стал Батраков.