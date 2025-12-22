Ричмонд
Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить карьеру, пишут СМИ

Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить в нем карьеру футболиста.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, оправданный по делу о сексуальном насилии, намерен приобрести клуб третьего португальского дивизиона и продолжить в нем карьеру игрока, сообщает Record со ссылкой на ESPN Brasil.

В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Бразилец был приговорен к 4 годам 6 месяцам тюремного заключения. В марте 2024-го апелляционное отделение Верховного суда Каталонии единогласно отменило приговор футболисту, который провел в тюрьме 405 дней. Последним клубом Алвеса был мексиканский «Пумас», команда расторгла контракт с футболистом в начале 2023 года после выдвинутых в его адрес обвинений из-за нарушения правил поведения.

По информации источника, Алвес с помощью бразильских инвесторов договорился о покупке клуба «Сан-Жуан-де-Вер» и рассматривает возможность подписания контракта для возвращения на поле до июня 2026 года.

Алвесу 42 года, в составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и бразильские команды «Баия» и «Сан-Паулу». В последние недели Алвес появлялся на публике в качестве евангелического пастора в Испании.