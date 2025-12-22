Хохлов — о решении суда обязать Facebook* выплатить ему 65 миллионов рублей: «Вряд ли увижу эти деньги»

— В 2022-м вы отсудили 65 миллионов рублей у запрещенной в России соцсети за блокировку своей фамилии. Деньги на вашем банковском счете?
— Нет. Да и вряд ли их увижу. Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации Meta (признана экстремистской; ей принадлежит Facebook — соцсеть запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») расположен в США, поэтому платить никто не собирается.
Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону. Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию, нужно бороться.
Автор: Александр Кружков