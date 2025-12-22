Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Фулхэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.36
П2
3.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.60
П2
5.05
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Футболисты «Шахтера» из ДНР приняли участие в турнире в Сербии

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Молодежная команда футбольного клуба «Шахтер» из ДНР впервые приняла участие в международном турнире в Сербии, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

Источник: © РИА Новости

«Очень важно, что у них есть возможность представлять большую Россию на международном “Кубке дружбы” здесь, в Сербии, где собрались играть ребята из европейских стран. И это тот импульс, который дает возможности и надежду на выход из изоляции и показывает, что сегодня в Сербии можно играть, общаться с ребятами, строить горизонтальные связи. И ведь за этими ребятами (спортсменами — ред.) будущее, и сегодня они закладывают фундамент дружбы», — сказал сенатор.

Он также выразил благодарность Сербии, что несмотря на давление, которое оказывается, спортсменов из ДНР достойно приняли — это оказало огромное влияние на футболистов, которые впервые оказались за границей в рамках спортивного соревнования. В турнире приняли участие восемь футбольных команд из Сербии, России и Австрии.