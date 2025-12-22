Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.28
П2
3.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.00
П2
4.33
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Долг «Ростова» — 4−5 млрд рублей. Зарплаты задерживают с осени, зимние сборы не оплачены, госфинансирование на 700 млн в год не подтверждено. Клуб может покинуть РПЛ (Иван Карпов)

«Ростов» рискует не получить новую лицензию Мир РПЛ из-за долгов. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Источник: Спортс"

"Текущий долг клуба по разным оценкам составляет от 4 до 5 млрд рублей. Зимние сборы на сегодняшний день не оплачены. Задержки по зарплате тянутся с сентября/октября (у разных игроков по-разному). Государственное финансирование на 700 млн в год — не подтверждено.

Даже если каким-то чудом им удастся завершить чемпионат и не вылететь, они вряд ли получат лицензию на следующий сезон РПЛ. Даже если им дадут 0,7 млрд от области. Ведь общий бюджет клуба — 2,7 млрд. Откуда взять еще 2?" — написал Карпов в своем телеграм-канале.