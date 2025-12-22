Долг «Ростова» — 4−5 млрд рублей. Зарплаты задерживают с осени, зимние сборы не оплачены, госфинансирование на 700 млн в год не подтверждено. Клуб может покинуть РПЛ (Иван Карпов)

"Текущий долг клуба по разным оценкам составляет от 4 до 5 млрд рублей. Зимние сборы на сегодняшний день не оплачены. Задержки по зарплате тянутся с сентября/октября (у разных игроков по-разному). Государственное финансирование на 700 млн в год — не подтверждено.
Даже если каким-то чудом им удастся завершить чемпионат и не вылететь, они вряд ли получат лицензию на следующий сезон РПЛ. Даже если им дадут 0,7 млрд от области. Ведь общий бюджет клуба — 2,7 млрд. Откуда взять еще 2?" — написал Карпов в своем телеграм-канале.